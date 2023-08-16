Как военные РФ «играют» с зенитками Patriot перед их уничтожением

По словам Риттера, системы Patriot имеют автоматизированный алгоритм наведения и реагирования, который запускает ракеты в ответ на угрозы. Предположительно, Россия манипулирует этим алгоритмом, чтобы заставить системы Patriot исчерпать свой боезапас.

Риттер отметил, что такая стратегия позволяет России беспрепятственно наносить удары по американским системам Patriot и защищаемым ими стратегическим объектам. Он также предположил, что у западных стран больше нет достаточного количества установок для передачи Украине.