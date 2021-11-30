Как воздух в офисе делает работников глупее: отвечают учёные

На самом деле часто воздух в помещении загрязнён даже сильнее, чем тот, что находится на улице. Объясняется это тем, что в здании к вредным частицам добавляется ещё и выдыхаемый людьми CO2, или углекислый газ.

Согласно данным нового исследования, проведённого сотрудниками Гарвардского университета, грязный воздух в офисе замедляет наши мыслительные процессы, делает нас более глупыми, приводит к рассеянности. И чем сильнее воздух загрязнён, тем хуже испытуемые проходят когнитивные тесты. Подобная проблема была обнаружена в зданиях шести стран мира, в том числе Китае, США, Великобритании.