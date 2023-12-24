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Наука и технологии
05:15, 24 декабря 2023
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Как воздушный шар, но для космических туристов: представлен прототип Neptune

Версия, пока что, тестовая

Компания из Флориды Space Perspective создала тестовую модель своего Neptune — герметичную капсулу, которая отправится с восемью пассажирами, жаждущими приключений, в шестичасовой полет на высоту 30 км, чтобы воочию увидеть кривизну Земли и просторы космоса.

Капсула, оснащенная в будущем мягкими креслами, баром с закусками, Wi-Fi для прямых трансляций и 360-градусными панорамными окнами, недавно завершила испытание своей модели, уже оснащенной множеством приборов. Несмотря на отсутствие интерьера, это событие положило начало испытательным полетам без экипажа, а полеты с экипажем запланированы на следующий год. Места для этого необычного полета уже доступны для покупки по цене 125 000 долларов за каждое.

Как воздушный шар, но для космических туристов: представлен прототип Neptune
© Space Perspective

По словам основателя Space Perspective Тейбера МакКаллума, «вся компания очень мотивирована тем, что мы вместе достигли этого рубежа и увидели, как космический корабль „Нептун“ так эффектно оживает на наших глазах».

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