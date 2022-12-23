Как возложить вину за увольнение на сотрудника? Покажет Google

Так, по новой системе, по оценкам Google, 6% штатных сотрудников будут попадать в категорию с низким рейтингом, что подвергает их повышенному риску принятия “корректирующих мер”. Одновременно с этим будет сложнее добиться высоких оценок: по прогнозам Google, 22% сотрудников будут оценены по одной из двух высших категорий.

Например, чтобы попасть в новую, самую высокую категорию, сотрудник должен "достичь почти невозможного" и внести значимый вклад в развитие компании.

В начале этого года компания Google объявила о новом процессе оценки работы, известном как Google Reviews and Development, или GRAD.