Как вредят вину лесные пожары

В новом исследовании отмечается, что летучие соединения от лесных пожаров могут поглощаться виноградом и придавать винам, изготовленным из него, неприятный привкус. Авторы научной работы предоставили ценные данные и рекомендации по использованию аналитической химии для выявления винограда и вин, затронутых дымом. Учёные проанализировали более 200 образцов винограда и вина из 21 региона в Калифорнии и Орегоне.

Отмечается, что это исследование очень ценно, оно может сэкономить множество долларов и становится всё более актуальным из-за изменения климата.