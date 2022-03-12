Как вредят вину лесные пожары

Наука и технологии
Вчера в 23:29
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Как вредят вину лесные пожарыХотите шардоне с дымком?
Учёные предупредили, что сезон лесных пожаров на Западе становится всё более продолжительным и сильным. Проблема в том, что он наносит ущерб винодельческой промышленности из-за воздействия дыма на виноград.
В новом исследовании отмечается, что летучие соединения от лесных пожаров могут поглощаться виноградом и придавать винам, изготовленным из него, неприятный привкус. Авторы научной работы предоставили ценные данные и рекомендации по использованию аналитической химии для выявления винограда и вин, затронутых дымом. Учёные проанализировали более 200 образцов винограда и вина из 21 региона в Калифорнии и Орегоне.
Отмечается, что это исследование очень ценно, оно может сэкономить множество долларов и становится всё более актуальным из-за изменения климата.
Источник: UCSC