Как вспышки на Солнце повлияют на энергосистему

Вспышки на Солнце могут заставить сбоить энергосистему на Земле и не только. Космический аппарат, например, может столкнуться с опасными разрядами избыточных электронов. Спутники на низкой околоземной орбите могут испытывать «проблемы с ориентацией», в системах GPS также могут возникать периодические проблемы.

Отмечается, что солнечная активность растёт, приближаясь к пику за свой 11-летний цикл (11 лет — средняя цифра). Учёные напомнили, что, хотя атмосфера нашей планеты действует как барьер, защищающий нас от вредного излучения, она не сможет защитить все электронные системы, которые мы создали. Похоже, в ближайшем будущем этот вопрос будет становиться всё острее.