Как вспышки на Солнце повлияют на энергосистему

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Как вспышки на Солнце повлияют на энергосистемуУдар придётся на космические аппараты
Специалисты Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) рассказали, чем может быть опасен солнечный шторм.
Вспышки на Солнце могут заставить сбоить энергосистему на Земле и не только. Космический аппарат, например, может столкнуться с опасными разрядами избыточных электронов. Спутники на низкой околоземной орбите могут испытывать «проблемы с ориентацией», в системах GPS также могут возникать периодические проблемы.
Отмечается, что солнечная активность растёт, приближаясь к пику за свой 11-летний цикл (11 лет — средняя цифра). Учёные напомнили, что, хотя атмосфера нашей планеты действует как барьер, защищающий нас от вредного излучения, она не сможет защитить все электронные системы, которые мы создали. Похоже, в ближайшем будущем этот вопрос будет становиться всё острее.
Источник: Futurism