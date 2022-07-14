Как выбирать фен: несколько важных нюансов

Как выбирать фен: несколько важных нюансовУчитывайте это, если хотите сохранить волосы здоровыми
Среди важных параметров, которые стоит учитывать при выборе фена - вес, материал, мощность, дополнительные функции. Вот что ещё вас нужно знать, если вы хотите приобрести лучший фен из доступных.
Для вьющихся и густых волос нужен турмалиновый или ионный фен. Благодаря этому ваши волосы не будут электризоваться и станут послушными и гладкими. Кроме того, подобный вид фена подойдёт тем, у кого жидкие волосы. Если у вас пористые и тонкие волосы, то откажитесь от приобретения ионного фена.
Для сухих волос подойдут фарфоровые или керамические фены. Также они станут хорошим вариантом для пористых, ломких или жидких волос. Дело в том, что такие устройства создают равномерное и безвредное тепло, поэтому они не повредят ваши волосы. Вообще, как отмечает автор статьи, фарфоровые и керамические фены подходят людям с любым типом волос.
Откажитесь от титанового фена, если у вас жидкие или ломкие волосы. Дело в том, что этот фен очень сильно нагревается. А вот густые и длинные волосы он сделает менее сухими. К тому же обычно такой фен легче керамических и фарфоровых аналогов, поэтому его легко можно взять с собой в путешествие.
Покупайте фен со средним уровнем мощности. Если же вам нужно быстро высушить волнистые густые волосы, то берите более мощное устройство: в 1800-2000 Вт. А вообще вам вполне будет хватать (если вы собираетесь пользоваться феном дома) и мощности в 1600-1800 Вт.
Выбирайте лёгкие фены. Лучше купить фен, который весит 0,3-0,5 кг, но не более 0,8 кг.
Не забывайте об эргономике. Когда будете выбирать фен, посмотрите, из какого материала сделана его ручка (чтобы понять, будет ли она обжигать вас при сушке), удобно ли расположены кнопки, насколько длинный шнур и может ли он вращаться на 360 градусов, складывается ли устройство.
Приобретите насадки для укладок. Прежде всего, это насадка-концентратор. Она даёт возможность сушить лишь определённые части волос. Диффузор отлично подойдёт для кудрявых волос, насадка-заколка - для создания объёма, насадка щётка - для удобной укладки.