Как выбирать фен: несколько важных нюансов

Среди важных параметров, которые стоит учитывать при выборе фена - вес, материал, мощность, дополнительные функции. Вот что ещё вас нужно знать, если вы хотите приобрести лучший фен из доступных.

Для вьющихся и густых волос нужен турмалиновый или ионный фен. Благодаря этому ваши волосы не будут электризоваться и станут послушными и гладкими. Кроме того, подобный вид фена подойдёт тем, у кого жидкие волосы. Если у вас пористые и тонкие волосы, то откажитесь от приобретения ионного фена.

Для сухих волос подойдут фарфоровые или керамические фены. Также они станут хорошим вариантом для пористых, ломких или жидких волос. Дело в том, что такие устройства создают равномерное и безвредное тепло, поэтому они не повредят ваши волосы. Вообще, как отмечает автор статьи, фарфоровые и керамические фены подходят людям с любым типом волос.