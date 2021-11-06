Как выбрать дрон новичку

Эксперт отметила, что в первую очередь всё зависит от цели покупки. Если нужен дрон для новичка-любителя, то главное в нём — время работы от батареи. Если есть опасения, что можно не справиться с управлением на дальних полётах, стоит взять дрон DJI с системой возврата на стартовую точку.

Кроме того, дрон следует покупать на территории своей страны. При ввозе аппарата в Россию нужно проверить, не входит ли он и прилагающееся оборудование в список запрещённых моделей. Можно купить дрон и с рук. В этом случае необходимо проверить целостность конструкции, вместимость батареи, попросить продавца продемонстрировать полёт в разных режимах.

Также эксперт рассказала о том, что у многих дронов есть индикатор, окрашивающийся в розовый от воды. Это подскажет, топили ли аппарат.