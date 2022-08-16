Как выбрать лучшую электрическую щётку из существующих

У электрической зубной щётки по сравнению с обычной есть множество преимуществ. Такая щётка помогает чистить зубы быстрее и тщательнее, у неё есть сменные насадки, а ещё она подходит как для детей, так и для взрослых.

При выборе электрощётки нужно обращать внимание на несколько моментов.