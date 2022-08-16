Как выбрать лучшую электрическую щётку из существующих

Как выбрать лучшую электрическую щётку из существующихИ какие характеристики при этом будут считаться самыми важными
У электрической зубной щётки по сравнению с обычной есть множество преимуществ. Такая щётка помогает чистить зубы быстрее и тщательнее, у неё есть сменные насадки, а ещё она подходит как для детей, так и для взрослых.
При выборе электрощётки нужно обращать внимание на несколько моментов.
Тип щётки. Электрические щётки бывают звуковые, ультразвуковые и стандартные. Стандартная щётка - это устройство с круглой насадкой, и оно стоит обычно вполне адекватно. Звуковая щётка на самом деле мало чем отличается от обычной (мануальной), точнее, она считается скорее её улучшенным вариантом. Что касается ультразвуковых, то их отличие от звуковых состоит лишь в количестве вибраций в секунду. При этом ультразвуковые щётки очищают зубы хуже, чем стандартные электрические.
Время работы. Электрические щётки могут работать от батарейки или аккумулятора. Лучше с точки зрения экологии и экономии брать модель в аккумулятором, причём с литий-ионным. Дело в том, что подобные батареи хорошо держат заряд, а ещё их хватает минимум на несколько лет. Также в среднем автономность электрощёток (если говорить о моделях, которые находятся в среднем ценовом диапазоне) может составлять от 12 дней до шести недель.
- Режимы работы. В самых бюджетных и популярных моделях вы найдёте один-два режима, и этого может быть вполне достаточно. В целом здесь всё зависит от ваших потребностей и количества денег, которое вы готовы потратить на щётку.
Ещё важно узнать о технологии очистки, которая применяется в зубной щётке. Сейчас есть две разновидности: выметающая (обычно встречается у щёток с насадками продолговатой формы) и возвратно-вращательная (чаще всего можно встретить у моделей с круглыми насадками). Первый вариант подойдёт тем, у кого чувствительные зубы или есть какие-то осложнения, второй - людям, у которых нет проблем с зубами и дёснами и у которых образуется толстый слой налёта.
- Дополнительные функции. Среди полезных функций - наличие связи с приложением, таймера, различных индикаторов.