Как выглядел бы Наполеон, если бы жил в соседнем подъезде: нейросеть отрисовала реалистичные портреты

За основу художник, конечно, берёт картины и статуи. Затем он подбирает фото людей, которые похожи на исторических личностей. А после этого накладывает их на изображения исторических персонажей с помощью нейросети Artbreeder. Получившееся изображение художник «подтягивает» в FaceApp.