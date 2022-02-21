Как выглядел бы Наполеон, если бы жил в соседнем подъезде: нейросеть отрисовала реалистичные портреты

Наука и технологии
Вчера в 23:36
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Как выглядел бы Наполеон, если бы жил в соседнем подъезде: нейросеть отрисовала реалистичные портретыПосмотрите, это интересно
Бразильский художник Хидерли Диао с помощью нейросети создаёт реалистичные портреты различных персонажей и исторических личностей. Он уже «осовременил» Моцарта, Джорджа Вашингтона, Наполеона Бонапарта и очеловечил Статую Свободы.
Художник показывает, как известные полководцы, художники, персонажи мифов и легенд выглядели бы в реальной жизни. При этом некоторые выглядят почти как знакомые из соседнего подъезда.
За основу художник, конечно, берёт картины и статуи. Затем он подбирает фото людей, которые похожи на исторических личностей. А после этого накладывает их на изображения исторических персонажей с помощью нейросети Artbreeder. Получившееся изображение художник «подтягивает» в FaceApp.