Наука и технологии
15:44, 26 января 2023
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Как выглядел бы шлем виртуальной реальности из 90-х

На Raspberry Pi

Что, если бы одноплатный компьютер Raspberry Pi появился в 1990-х годах? Художник Moonshake3D представил, как в таком случае мог бы выглядеть шлем виртуальной реальности (VR).

Как выглядел бы шлем виртуальной реальности из 90-х

Фото: moonshake3d

Сочетание фанеры, кожи и акрила передаёт эстетику 20-го века. Техническая сторона состоит из двух виртуальных камер на Raspberry Pi. Слева есть слот для карт памяти microSD, справа — несколько серебристых портов, которые могут быть USB-портами.

Есть также антенна Wi-Fi.

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