Как выглядел бы шлем виртуальной реальности из 90-х

Сочетание фанеры, кожи и акрила передаёт эстетику 20-го века. Техническая сторона состоит из двух виртуальных камер на Raspberry Pi. Слева есть слот для карт памяти microSD, справа — несколько серебристых портов, которые могут быть USB-портами.

Есть также антенна Wi-Fi.