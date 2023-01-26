Как выглядел бы шлем виртуальной реальности из 90-х

15:44, 26 января 2023
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Как выглядел бы шлем виртуальной реальности из 90-хНа Raspberry Pi
Что, если бы одноплатный компьютер Raspberry Pi появился в 1990-х годах? Художник Moonshake3D представил, как в таком случае мог бы выглядеть шлем виртуальной реальности (VR).
Фото: moonshake3d
Сочетание фанеры, кожи и акрила передаёт эстетику 20-го века. Техническая сторона состоит из двух виртуальных камер на Raspberry Pi. Слева есть слот для карт памяти microSD, справа — несколько серебристых портов, которые могут быть USB-портами.
Есть также антенна Wi-Fi.
Источник:Tom’s Hardware
Автор:Ксения МурашеваТеги: