Как выглядел живший 10 тысяч лет назад шаман: компьютер восстановил внешность

Поселение Лепенски-Вир в Восточной Сербии, на берегу реки Дунай, было впервые обнаружено в 1960-х годах. Это место имеет огромное историческое значение, поскольку демонстрирует ранние этапы развития европейской доисторической культуры. На этом месте было обнаружено около 500 останков, в том числе скелет, который стал известен как «шаман» благодаря необычной позе лотоса со скрещёнными ногами. Считается, что шаман жил около 8000 г. до н.э. . По скелету команда экспертов смогла определить его рост, вес и даже тот факт, что он питался преимущественно морепродуктами.

Для реконструкции лица шамана применяли инструмент MetaHuman. Сначала учёные создали глиняную модель мужчины, а уже на основе неё воссоздали 3D-модель. Программа помогла её «оживить», то есть анимировать: