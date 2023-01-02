Как выглядела бы Вселенная, если бы вы превысили скорость света

Идея учёных объединяет три временных измерения с одним пространственным. Это отличается от привычных трёх пространственных измерений и одного временного. Это позволяет построить модель, в которой объекты вполне могут двигаться быстрее света, не нарушая полностью наши текущие законы физики.

Согласно новой модели, сверхсветовые объекты будут выглядеть как частицы, расширяющиеся в пространстве подобно пузырю — мало чем отличаясь от волны. Сам же объект будет «переживать» несколько разных временных линий. Тем не менее, скорость света в вакууме останется постоянной даже для тех наблюдателей, которые движутся быстрее неё, что сохраняет один из фундаментальных принципов Эйнштейна.

Однако исследователи признают, что переход на новую модель пространства-времени действительно поднимает некоторые вопросы, хотя и отвечает на другие.