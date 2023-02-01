Как выглядело бы небо с Земли, если бы она находилась в скоплении звёзд

Кроме того, яркость звёзд обратно пропорциональна квадрату расстояния до них. Соответственно, сами звёзды на Земле станут немного ярче: 0,025 люкс против 0,001 люкс сейчас. Правда, например, лунный свет в полнолуние имеет показатель освещённости около 0,2 люкса, что где-то в восемь раз ярче.

Освещённость дневного неба при этом на Земле, которая находится в скоплении звёзд, будет составлять примерно 100 тысяч люкс.