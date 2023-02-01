Как выглядело бы небо с Земли, если бы она находилась в скоплении звёзд

Как выглядело бы небо с Земли, если бы она находилась в скоплении звёздПо-другому такое скопление называется шаровым
Давайте представим, что Земля переместилась в шаровое скопление звёзд. Насколько бы тогда отличалось ночное небо от того, что сейчас?
Фото: International Dark Sky Association
Вообще вид ночного неба с Земли, которая находится в шаровом скоплении, зависит от положения самой Земли. Звёзды в центре скопления находятся ближе друг к другу, чем на периферии.
Adam Block
Кроме того, яркость звёзд обратно пропорциональна квадрату расстояния до них. Соответственно, сами звёзды на Земле станут немного ярче: 0,025 люкс против 0,001 люкс сейчас. Правда, например, лунный свет в полнолуние имеет показатель освещённости около 0,2 люкса, что где-то в восемь раз ярче.
Освещённость дневного неба при этом на Земле, которая находится в скоплении звёзд, будет составлять примерно 100 тысяч люкс.