Как выглядит актуальная версия футуристичного пикапа Илона Маска

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Как выглядит актуальная версия футуристичного пикапа Илона МаскаЕго начнут выпускать в 2023 году
В сеть слили видео прототипа пикапа Tesla Cybertruck. Оно даёт хорошее представление о том, как сейчас выглядит автомобиль, впервые презентованный в 2019 году.
Предполагается, что мы могли увидеть серийную версию электрического пикапа Tesla Cybertruck. От первоначальной версии автомобиль отличается не слишком сильно. У него установлены другие колёса, слегка изменён передний бампер, а также есть большой стеклоочиститель сбоку. Журналисты назвали последний абсурдно большим.
Почему-то у новой версии пикапа нет дверных ручек. Судя по субтитрам, во время съёмок видео обсуждалось, как открывать двери. Судя по всему, двери могут открываться смартфоном или картой-ключом.
Напомним, выпуск Tesla Cybertruck после неоднократного переноса стартует не раньше 2023 года.
Источник: The Verge