Как выглядит актуальная версия футуристичного пикапа Илона Маска

Предполагается, что мы могли увидеть серийную версию электрического пикапа Tesla Cybertruck. От первоначальной версии автомобиль отличается не слишком сильно. У него установлены другие колёса, слегка изменён передний бампер, а также есть большой стеклоочиститель сбоку. Журналисты назвали последний абсурдно большим.

Почему-то у новой версии пикапа нет дверных ручек. Судя по субтитрам, во время съёмок видео обсуждалось, как открывать двери. Судя по всему, двери могут открываться смартфоном или картой-ключом.

Напомним, выпуск Tesla Cybertruck после неоднократного переноса стартует не раньше 2023 года.