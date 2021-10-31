Как выглядит футуристичный магазин Xiaomi в Китае

Магазин Mi Home отличается уникальным архитектурным дизайном. Он расположен в Шэньчжэне и занимает площадь более 600 квадратных метров. Xiaomi позволит первой тысяче покупателей в новом магазине заплатить дополнительно 1 юань и получить наушники Redmi Buds 3 в подарок.

У здания Mi Home сверху будет расположен изогнутый экран, который позволит создавать различные визуальные эффекты. Например, будет казаться, что смартфон парит в воздухе: