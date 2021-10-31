Как выглядит футуристичный магазин Xiaomi в Китае

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Как выглядит футуристичный магазин Xiaomi в КитаеУже 10-тысячный по счёту
Xiaomi объявила, что открывает 10-тысячный магазин Mi Home в Китае до конца октября. Он будет выглядеть довольно необычно.
Магазин Mi Home отличается уникальным архитектурным дизайном. Он расположен в Шэньчжэне и занимает площадь более 600 квадратных метров. Xiaomi позволит первой тысяче покупателей в новом магазине заплатить дополнительно 1 юань и получить наушники Redmi Buds 3 в подарок.
У здания Mi Home сверху будет расположен изогнутый экран, который позволит создавать различные визуальные эффекты. Например, будет казаться, что смартфон парит в воздухе:
Отмечается, что магазины Xiaomi есть уже в 80% уездов КНР.
Напомним, Xiaomi сейчас является третьим производителем смартфонов в мире по объёму поставок. Компания уступает только Apple и Samsung.
Источник: Gizmochina