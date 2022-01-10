Как выглядит новый китайский палубный истребитель

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Как выглядит новый китайский палубный истребительКрасивые рендеры
В сети опубликовали изображение новейшего китайского истребителя для авианосцев. Оно даёт самое полное представление об этом самолёте.
Китайский истребитель создали на базе Shenyang J-31 — многоцелевого истребителя пятого поколения. У палубной версии есть свои особенности. Она имеет новую конструкцию фонаря, складное крыло и шасси, оптимизированное для применения с авианосцев.
Этот палубный истребитель должен войти в состав авиагруппы нового китайского авианосца, известного как Type 003.
Стоит отметить, что базовый Shenyang J-31FC-31 разрабатывают с 2010 года. Этот самолёт может выполнять полёты на высоте до 16 тысяч метров и развивать скорость до 2,2 тысячи километров в час, его боевой радиус составляет 1,2 тысячи километров. При этом истребитель использует технологии малозаметности.
Источник: Naked Science