Как выглядит новый китайский палубный истребитель

Этот палубный истребитель должен войти в состав авиагруппы нового китайского авианосца, известного как Type 003.

Стоит отметить, что базовый Shenyang J-31FC-31 разрабатывают с 2010 года. Этот самолёт может выполнять полёты на высоте до 16 тысяч метров и развивать скорость до 2,2 тысячи километров в час, его боевой радиус составляет 1,2 тысячи километров. При этом истребитель использует технологии малозаметности.