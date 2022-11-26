Как выглядит "обесточенная" Украина из космоса

Как выглядит "обесточенная" Украина из космосаЗрелище поражающее
NASA недавно опубликовало спутниковый снимок, на котором можно ясно увидеть последствия отключения электроэнергии в Украине, передает Лента.ру со ссылкой на снимок.
На снимке можно увидеть, насколько сильно страна погрузилась в темноту. Снимок достаточно свежий, а если быть точнее, то украинская территория была запечатлена из космоса в ночь на 24 ноября.
Как передает Лента.ру, Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию в энергетическом секторе как “сложную”.Так, практически во всех регионах Украины сохраняются серьезные проблемы с электроснабжением (более шести миллионов человек остаются без электричества), а в 15 регионах есть еще и проблемы с водоснабжением.
Александр Фоменко, генеральный директор энергетического холдинга ДТЭК, сообщил, что Киев обеспечен электроэнергией только на 30 процентов.