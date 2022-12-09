Как выглядит офис Twitter после его превращения в "ночлежку"За это компания находится под следствием
Twitter находится под следствием городских властей Сан-Франциско из-за переоборудования комнат в штаб-квартире под спальные помещения. В офисе есть "скромные спальни с нестиранными матрасами и драными шторами”, сообщили Forbes сотрудники.
Газета San Francisco Chronicle сообщила, что компания не подавала никаких заявок на получение разрешений на использование части здания в жилых целях. Департамент строительной инспекции Сан-Франциско подтвердил нескольким СМИ, что он расследует это дело после получения жалоб и что он планирует провести инспекцию штаб-квартиры компании.
"Мы должны убедиться, что здание используется по назначению", - сказал представитель департамента Патрик Ханнан газете Washington Post. "Существуют различные требования строительных норм и правил для жилых зданий, в том числе для тех, которые используются для краткосрочного проживания.".
Изменения, по-видимому, являются частью плана Маска по созданию "хардкорного Twitter". Ради этого он попросил работников уделить работе долгие часы “с высокой интенсивностью".