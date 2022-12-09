Как выглядит офис Twitter после его превращения в "ночлежку"

"Мы должны убедиться, что здание используется по назначению", - сказал представитель департамента Патрик Ханнан газете Washington Post. "Существуют различные требования строительных норм и правил для жилых зданий, в том числе для тех, которые используются для краткосрочного проживания.".

Изменения, по-видимому, являются частью плана Маска по созданию "хардкорного Twitter". Ради этого он попросил работников уделить работе долгие часы “с высокой интенсивностью".