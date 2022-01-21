Как выглядит поднятый с морского дна американский истребитель

Отмечается, что F-35 достали перевёрнутым, у него были выпущены шасси, ведь самолёт упал в море сразу же после схождения с трамплина. Оказалось, что в воздухозаборник подъёмного двигателя затянуло дождевик члена палубной команды, который был сорван порывом ветра. Кроме того, на отсеках вооружения F-35 не крыше, и сами отсеки пусты.