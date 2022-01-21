Как выглядит поднятый с морского дна американский истребитель

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Как выглядит поднятый с морского дна американский истребительОн упал с авианосца
В сети опубликовали фотографию истребителя американского производства F-35, который в ноябре 2021 года упал с британского авианосца Queen Elizabeth. Через три недели после инцидента самолёт подняли со дна Средиземного моря.
Отмечается, что F-35 достали перевёрнутым, у него были выпущены шасси, ведь самолёт упал в море сразу же после схождения с трамплина. Оказалось, что в воздухозаборник подъёмного двигателя затянуло дождевик члена палубной команды, который был сорван порывом ветра. Кроме того, на отсеках вооружения F-35 не крыше, и сами отсеки пусты.
Предполагается, что ещё до подъёма истребитель обследовали водолазы. Ранее британские военные переживали, что до самолёта доберутся русские или китайцы, поэтому спешили с его поднятием.
Источник: Российская газета