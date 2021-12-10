Как выглядит самолёт на птичьих ногах

Во время взлёта ноги поднимают кабину на максимальную высоту и отклоняют её назад. Помимо этого отклоняется крыло так, чтобы винты оказались под углом вверх. Это позволяет Macrobat взлетать почти вертикально. В воздухе опоры складываются и убираются. При посадке кабина тоже наклоняется назад примерно на 45 градусов.

Macrobat — это одноместный самолёт. Дальность его полёта достигает 150 километров. Самолёт сможет нести до 150 килограммов полезной нагрузки и развивать скорость до 180 километров в час. Macrobat можно будет управлять и дистанционно.

Phractyl намерен выпустить настоящий такой самолёт, а не остановиться на стадии концепта.