Как выглядит строительство мегаполиса будущего в Саудовской Аравии с космоса

Мегаполис обещает быть в длину 170 километров и высотой полкилометра, но шириной всего в 200 метров. Автомобили будут запрещены, а жители будут передвигаться на подземных поездах и электрических воздушных такси. Спутниковые снимки проекта стоимостью 500 миллиардов долларов, полученные MIT Technology Review, показывают, что огромный линейный мегаполис уже в процессе строительства (на фото снизу).

Анализ спутниковых снимков, проведенный австралийской компанией Soar Earth, позволяет предположить, что рабочие уже выкопали около 26 миллионов кубометров земли и камня.