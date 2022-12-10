Как выглядит строительство мегаполиса будущего в Саудовской Аравии с космоса

Как выглядит строительство мегаполиса будущего в Саудовской Аравии с космосаЭто будет воистину необычный проект
В начале 2021 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман объявил о начале проекта “Линия”, результатом которого станет то, что до 9 млн человек будут жить в мегаполисе с нулевым уровнем выбросов углерода. Спутниковые снимки проекта стоимостью 500 млрд долларов, показывают, что "Линия" уже обретает форму.
Мегаполис обещает быть в длину 170 километров и высотой полкилометра, но шириной всего в 200 метров. Автомобили будут запрещены, а жители будут передвигаться на подземных поездах и электрических воздушных такси. Спутниковые снимки проекта стоимостью 500 миллиардов долларов, полученные MIT Technology Review, показывают, что огромный линейный мегаполис уже в процессе строительства (на фото снизу).
Анализ спутниковых снимков, проведенный австралийской компанией Soar Earth, позволяет предположить, что рабочие уже выкопали около 26 миллионов кубометров земли и камня.