Как выглядит вспышка на Солнце вблизи

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Как выглядит вспышка на Солнце вблизиNASA показало гифки
20 января на Солнце случилась вспышка среднего уровня. Пик пришёлся на 9:01 по московскому времени. Обсерватория солнечной динамики НАСА, которая постоянно наблюдает за звездой, сделала снимок этого события.
Солнечные вспышки — это, по сути, мощные выбросы энергии. Такие события могут влиять на радиосвязь, электрические сети, навигационные сигналы и представлять опасность для космических кораблей и астронавтов. Вот так выглядела вспышка, случившаяся 20 января:
NASA
Это событие классифицируется как вспышка класса M5.5. Это не мощная вспышка. Последняя сильнейшая вспышка 23-го цикла солнечной активности произошла в ноябре 2003 года. В качестве цикла принято считать 11-летний период, в течение которого происходит увеличение и дальнейшее уменьшение солнечной активности.
Источник: NASA