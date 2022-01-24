Как выглядит вспышка на Солнце вблизи

Солнечные вспышки — это, по сути, мощные выбросы энергии. Такие события могут влиять на радиосвязь, электрические сети, навигационные сигналы и представлять опасность для космических кораблей и астронавтов. Вот так выглядела вспышка, случившаяся 20 января: