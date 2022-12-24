Как выглядит зима на Марсе

Тем не менее, ни в одном регионе Марса не выпадает больше нескольких метров снега, большая часть которого лежит на чрезвычайно плоских участках. Однако планета предлагает уникальные зимние явления, которые исследователи смогли изучить благодаря роботизированным машинам.

Учёные в частности узнали, что марсианский снег бывает двух видов: водяной лёд и сухой. А на фото ниже изображены мегадюны. Лёд и иней из диоксида углерода формировались над дюнами во время зимы, весной же обнажился песок.