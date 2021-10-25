Как выглядят рекламные ролики 90-х гг. после реставрации до HD-разрешения

В Яндексе признали, что не всё получилось идеально, так как исходные файлы были очень низкого качества. Однако некоторые ролики всё равно получились лучше, чем оригиналы на YouTube.

В списке много узнаваемых рекламных роликов. Есть реклама батончиков «Финт», из которой запомнилась фраза: «Мне нравятся умные, но вам это не грозит». Есть мультяшная реклама Mosquitall — «Потому и не кусают». Не обошлось и без «Тётя Ася приехала!». Стоит отметить, что в некоторых видео заметны визуальные артефакты. Тем не менее, для того, чтобы насладиться ностальгией, этот список подойдёт.