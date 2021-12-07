Как выглядят японские гибриды автобусов с поездами

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Как выглядят японские гибриды автобусов с поездамиОни могут переключаться из одного режима в другой за 15 секунд
25 декабря в Японии должно начать работу новое транспортное средство — гибрид автобуса с поездом.
Такой гибрид — dual-mode vehicle (DMV) — разрабатывали с 2002 года. Автобусы-поезда начнут курсировать между префектурами Токусима и Коти. Они могут ездить и по шоссе, и по рельсам.
Сообщается, что эти модифицированные дизельные автобусы могут перевозить до 23 пассажиров. По дорогам они будут передвигаться как обычные автобусы, а, переходя на рельсы, будут выдвигать стальные колёсные пары. Переключение с одного режима на другой происходит за 15 секунд.
Максимальная скорость DMV на железной дороге составляет 80 километров в час, а крейсерская — 60 километров в час. Стоит отметить, что автобусы-поезда передвигаются по отдельным рельсам. По общим путям они ездить не будут из соображений безопасности.
Источник: New Atlas