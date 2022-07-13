Как выжить во время торнадо

Как отмечает профессор Дэнн Митчелл из Бристольского университет, торнадо на самом деле нельзя увидеть вооружённым глазом. А видимыми они становятся людям только тогда, когда начинают переносить что-либо: воду в виде водяного пара, какие-то крупные обломки и пр.

Предсказать появление торнадо очень тяжело. Часто специалисты могут опираться лишь на данные о мезоциклоне.

Существуют несколько разновидностей торнадо. Это сильные водяные смерчи (но они считаются торнадо только при переходе на сушу), снежные смерчи. Пылевые (вихрь, состоящий из пыли) или огненные (вихрь, который переносит огонь) дьяволы при этом не являются торнадо, хотя очень на него похожи.