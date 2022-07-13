Как выжить во время торнадо

Как выжить во время торнадоОбъясняет профессор климатологии
Как отмечает профессор Дэнн Митчелл из Бристольского университет, торнадо на самом деле нельзя увидеть вооружённым глазом. А видимыми они становятся людям только тогда, когда начинают переносить что-либо: воду в виде водяного пара, какие-то крупные обломки и пр.
Предсказать появление торнадо очень тяжело. Часто специалисты могут опираться лишь на данные о мезоциклоне.
Существуют несколько разновидностей торнадо. Это сильные водяные смерчи (но они считаются торнадо только при переходе на сушу), снежные смерчи. Пылевые (вихрь, состоящий из пыли) или огненные (вихрь, который переносит огонь) дьяволы при этом не являются торнадо, хотя очень на него похожи.
Из всех стран мира торнадо больше всего наблюдается в Великобритании. Её жители сталкиваются с примерно 30 торнадо ежегодно.
Так можно ли выжить, если вы вдруг столкнулись с торнадо? И как это сделать?
По словам профессора, люди гибнут во время торнадо чаще всего из-за обрушения обломков или укрытий. Степень разрушения, которую принесёт торнадо, связана с силой торнадо. Эта сила измеряется в соответствии со шкалой Фудзита (F). Самые слабые торнадо (F0), как считается, имеют скорость до 113 км/ч и в целом не могут серьёзно навредить инфраструктуре. Однако нужно иметь в виду, что даже такие торнадо способны вырывать с корнем деревья и делать из мелких предметов опасные снаряды. По этой причине специалист советует во время торнадо находиться дома и как можно дальше от окон.
Что касается торнадо F5, то они действительно разрушительны. Во время них невозможно выжить без особого укрытия: например, специального убежища от штормов или подвала здания, которое устойчиво к таким природным явлениям. Также даже в укрытии лучше будет залезть под крепкий стол.