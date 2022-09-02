Как за вами могут следить через «анонимный» режим инкогнито в браузере

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Как за вами могут следить через «анонимный» режим инкогнито в браузереВозможно, вы об этом не знали
Многие считают, что режим конфиденциальности в браузере полностью скрывает их действия в сети, однако это не так. Об этом рассказали в Роскачестве.
В разных браузерах этот режим называется по-разному: в Chrome — это «Новое окно в режиме инкогнито», в Firefox и Safari — Private Browsing, в Microsoft Edge — InPrivate.
Всё это позволит не сохранять историю посещения сайтов, что может быть полезно, если используете чужое устройстве или хотите тайно выбрать подарок.
Однако интернет-компании и администраторы сайтов всё ещё могут следить за вашими действиями в сети. Для случаев, когда нужна наивысшая степень конфиденциальности, специалисты Роскачества советуют использовать Tor Browser.