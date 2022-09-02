Как за вами могут следить через «анонимный» режим инкогнито в браузере

В разных браузерах этот режим называется по-разному: в Chrome — это «Новое окно в режиме инкогнито», в Firefox и Safari — Private Browsing, в Microsoft Edge — InPrivate.

Всё это позволит не сохранять историю посещения сайтов, что может быть полезно, если используете чужое устройстве или хотите тайно выбрать подарок.

Однако интернет-компании и администраторы сайтов всё ещё могут следить за вашими действиями в сети. Для случаев, когда нужна наивысшая степень конфиденциальности, специалисты Роскачества советуют использовать Tor Browser.