Как «запрограммировать» свой мозг, чтобы полюбить понедельники

Наш мозг любит предсказуемость и рутину. Исследования показали, что отсутствие рутины связано с ухудшением самочувствия и стрессом. Несмотря на то, что выходные предвещают неторопливое и приятное времяпрепровождение, наш мозг усердно работает, чтобы приспособиться к этому внезапному изменению рутины. А приспособиться обратно к рабочему режиму ему ещё труднее.

Один из способов приспособиться к изменениям после выходных — это ввести распорядок недели. Следует делать одни и те же вещи в одно и то же время каждый день. Например, в понедельник, среду и пятницу ходить в спортзал до или после работы, а каждый четверг вечером — на концерт.

Ещё один важный режим, который необходимо установить, — это режим сна. Старайтесь соблюдать установленное время для отхода ко сну и пробуждения, избегайте дневного сна.

Гормоны также могут играть роль в том, как мы относимся к понедельникам. Так, оказалось, что уровни кортизола, измеренные в образцах слюны людей, работающих полный рабочий день, как правило, выше по понедельникам и вторникам, а самые низкие уровни отмечаются по воскресеньям. Чтобы бороться с этим эффектом, нам нужно обмануть мозг, научив его распознавать только реальные угрозы. Один из лучших способов добиться этого и снизить общий уровень стресса — заниматься релаксацией, особенно по понедельникам. Дайте себе время, прежде чем проверять телефон социальные сети и новости. Хорошо дождаться естественного снижения пика кортизола, что происходит примерно через час после пробуждения.