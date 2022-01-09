Как запущенный в космос телескоп Джеймса Уэбба поможет изучать планеты и звёзды и сколько он будет там находиться

В декабре, в частности 24 декабря 2021 года, состоялся запуск телескопа Джеймса Уэбба. Запущен он был на ракете Ariane 5. При этом вся миссия содержит несколько этапов. Сначала будет тестироваться работа частей телескопа: например, зеркал. Далее в течение нескольких месяцев будут проводиться различные испытания устройства: способность обнаруживать и захватывать различные объекты, наблюдать за различными астероидами, кометами и т.п. Затем начнётся сама миссия: телескоп будет следить за космическими объектами и передавать о них данные.

В целом перед телескопом стоят множество задач: изучить небесные объекты, которые образовались в результате Большого взрыва, определить способ создания и развития галактик, изучить особенности атмосферы далёких планет, сделать фотографии планет и др. Специалисты ожидают, что после запуска устройство будет работать пять лет.