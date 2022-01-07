Как защитить себя от кибератак

В NCSC напомнили о ПО Pegasus. Этот инструмент позволяет пользователю управлять самим устройством и получить доступ ко всему, что на нём хранится. Известно, что Pegasus использовался для слежки за журналистами и активистами.

Чтобы уберечь себя от кибератак, нужно делать следующее: