Наука и технологии
Сегодня в 18:44
1 мин.

Как защитить себя от кибератак

Простые советы
Национальный центр контрразведки и безопасности (NCSC) США предупредил о риске того, что устройства и смартфоны любого из нас могут быть скомпрометированы. Специалисты рассказали, как уберечься от этого.
Как защитить себя от кибератак

В NCSC напомнили о ПО Pegasus. Этот инструмент позволяет пользователю управлять самим устройством и получить доступ ко всему, что на нём хранится. Известно, что Pegasus использовался для слежки за журналистами и активистами.

Чтобы уберечь себя от кибератак, нужно делать следующее:

  • Регулярно обновляйте операционные системы устройств и мобильные приложения.
  • С подозрением относитесь к сообщениям от незнакомых отправителей, особенно к тем, которые содержат ссылки или вложения.
  • Не нажимайте на подозрительные ссылки или подозрительные электронные письма и вложения.
  • Проверяйте URL-адреса, прежде чем переходить по ссылкам, или переходите на веб-сайты напрямую.
  • Регулярно перезагружайте мобильные устройства, что может помочь повредить компоненты вредоносных программ.
  • Используйте шифрование и защищайте паролем ваши устройства.
  • По возможности сохраняйте физический контроль над своим устройством.
  • Используйте VPN.
  • Отключите геолокацию и закройте камеру на устройствах.
Источник: 9to5mac
Новости партнеров
Новости партнеров