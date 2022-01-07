Как защитить себя от кибератак

Наука и технологии
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Как защитить себя от кибератакПростые советы
Национальный центр контрразведки и безопасности (NCSC) США предупредил о риске того, что устройства и смартфоны любого из нас могут быть скомпрометированы. Специалисты рассказали, как уберечься от этого.
В NCSC напомнили о ПО Pegasus. Этот инструмент позволяет пользователю управлять самим устройством и получить доступ ко всему, что на нём хранится. Известно, что Pegasus использовался для слежки за журналистами и активистами.
Чтобы уберечь себя от кибератак, нужно делать следующее:
- Регулярно обновляйте операционные системы устройств и мобильные приложения.
- С подозрением относитесь к сообщениям от незнакомых отправителей, особенно к тем, которые содержат ссылки или вложения.
- Не нажимайте на подозрительные ссылки или подозрительные электронные письма и вложения.
- Проверяйте URL-адреса, прежде чем переходить по ссылкам, или переходите на веб-сайты напрямую.
- Регулярно перезагружайте мобильные устройства, что может помочь повредить компоненты вредоносных программ.
- Используйте шифрование и защищайте паролем ваши устройства.
- По возможности сохраняйте физический контроль над своим устройством.
- Используйте VPN.
- Отключите геолокацию и закройте камеру на устройствах.
Источник: 9to5mac