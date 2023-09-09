Как защитить свои конфиденциальные данные в Интернете

Начните с комплексного поиска своего имени, даты рождения и адреса в различных поисковых системах и социальных сетях. Отметьте все сайты и профили, на которых отображаются ваши персональные данные, и обратитесь к ним с просьбой об их удалении. Многие сайты имеют специальные политики конфиденциальности для таких запросов.

Не забудьте «заглянуть» на сайты-брокеров, которые собирают и продают персональные данные. Такие сайты часто становятся источником нежелательных звонков и создают риск кражи персональных данных. Хотя удаление данных из их баз данных может быть трудоемким процессом, он крайне важен. Следите за обновлениями, поскольку брокеры могут повторно добавить вашу информацию.

Примите меры, чтобы защитить свое присутствие в Интернете и личные данные. Ваша конфиденциальность имеет значение.