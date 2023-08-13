Как защитить ваш номер от звонков мошенников

Аудит приложений: просмотрите свою коллекцию приложений и удалите ненужные. Некоторые приложения запрашивают доступ к вашему номеру телефона, что потенциально делает его уязвимым для утечки данных. Удаление неиспользуемых или небезопасных приложений сводит риск к минимуму.

Проверка по социальным сетям: убедитесь, что в ваших профилях в социальных сетях публично не отображается ваш номер телефона. Измените настройки конфиденциальности, чтобы ограничить круг лиц, которые могут просматривать ваши контактные данные.

Обзор сайта: внимательно изучите веб-сайты, на которых вы предоставили свой номер телефона для покупок или услуг. Обновите настройки, чтобы ограничить его видимость или полностью удалить с сайтов компании.