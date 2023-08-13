Как защитить ваш номер от звонков мошенников

Как защитить ваш номер от звонков мошенниковЭто не сложно
Удаление ненужных приложений защитит ваш номер от мошенников. В эпоху безудержного цифрового мошенничества сохранение вашего телефонного номера может стать первостепенной задачей для защиты личной информации. 9to5Mac поделилось простыми, но эффективными мерами, которые помогут предотвратить попадание вашего номера в чужие руки.
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Аудит приложений: просмотрите свою коллекцию приложений и удалите ненужные. Некоторые приложения запрашивают доступ к вашему номеру телефона, что потенциально делает его уязвимым для утечки данных. Удаление неиспользуемых или небезопасных приложений сводит риск к минимуму.
Проверка по социальным сетям: убедитесь, что в ваших профилях в социальных сетях публично не отображается ваш номер телефона. Измените настройки конфиденциальности, чтобы ограничить круг лиц, которые могут просматривать ваши контактные данные.
Обзор сайта: внимательно изучите веб-сайты, на которых вы предоставили свой номер телефона для покупок или услуг. Обновите настройки, чтобы ограничить его видимость или полностью удалить с сайтов компании.
Службы удаления данных: рассмотрите возможность использования платформ для удаления конфиденциальных данных с различных типов брокеров, включая сайты поиска людей, которые часто используются мошенниками.
Это не защитит вас на все 100%, но сделает работу мошенников сложнее.