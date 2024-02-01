Как защитить здоровье собаки в холода

Различия в возрасте и породе. Не все собаки одинаково хорошо реагируют на холод. Например, короткошёрстные породы типа чихуахуа гораздо восприимчивее к опасностям холодной погоды (при температуре ниже +4 градусов по Цельсию), чем толстошёрстный хаски. Кроме того, если собака привыкла к тёплой погоде, а вы переехали в более холодный регион, то ей понадобится время на акклиматизацию. Также щенки и пожилые собаки не переносят холод так же хорошо, как взрослые псы. При этом каждая собака уникально, и об этом тоже нужно помнить.

Слишком сильный холод. Нужно уметь распознавать симптомы переохлаждения собаки. Некоторые собаки в этом случае дрожат, некоторые — скулят или издают какие-нибудь звуки. Они могут пытаться найти источник тепла, избегать прикосновения лапами холодной земли.

Как и люди, собаки могут получить обморожение. И его признаки тоже могут появляться в течение нескольких дней. Чаще всего обмораживают собаки такие части тела, как уши и кончик хвоста. Кожа на них может стать бледнее обычного, фиолетовой, серой или даже чёрной, она может покраснеть и покрыться волдырями, опухнуть, болеть. Ещё один серьёзный признак переохлаждения — вялость животного.