Как защититься от программ-вымогателей: назван эффективный способ

Как защититься от программ-вымогателей: назван эффективный способИ стоит ли платить выкуп
Veeam Software, ведущая компания по защите данных, представила решение, которое поможет пользователям защититься от растущей угрозы атак программ-вымогателей (ransomware), как сообщает Techradar.
Атаки Ransomware подразумевают шифрование компьютерных данных и вымогательство за их разблокировку. Эксперты Veeam советуют пользователям регулярно создавать резервные копии данных и избегать хранения ценной информации в одном месте.
Опрос, проведенный компанией, показал, что многие пользователи, регулярно создающие резервные копии своих данных, эффективно защищены от подобных атак. Однако киберпреступники все чаще вспоминают об этой практике: 93% атак направлены еще и на системы резервного копирования. Но подход с копированием всяко лучше, чем хранить данные в одном месте.
И помните, что даже при выплате выкупа нет никакой гарантии, что хакеры восстановят доступ к данным. Фактически, 59 процентов пользователей, заплативших выкуп, оказались не в состоянии восстановить свои личные данные или разблокировать компьютер.