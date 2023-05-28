Как защититься от программ-вымогателей: назван эффективный способ

Атаки Ransomware подразумевают шифрование компьютерных данных и вымогательство за их разблокировку. Эксперты Veeam советуют пользователям регулярно создавать резервные копии данных и избегать хранения ценной информации в одном месте.

Опрос, проведенный компанией, показал, что многие пользователи, регулярно создающие резервные копии своих данных, эффективно защищены от подобных атак. Однако киберпреступники все чаще вспоминают об этой практике: 93% атак направлены еще и на системы резервного копирования. Но подход с копированием всяко лучше, чем хранить данные в одном месте.

И помните, что даже при выплате выкупа нет никакой гарантии, что хакеры восстановят доступ к данным. Фактически, 59 процентов пользователей, заплативших выкуп, оказались не в состоянии восстановить свои личные данные или разблокировать компьютер.