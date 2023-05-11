Как защититься сразу от нескольких видов рака без лекарств

По словам врача-терапевта Павла Раменского, движение улучшает питание органов благодаря активному кровообращению. Врач подчеркнул, что наш организм развивается так, чтобы мы оставались активными на протяжении всей жизни.

«Занимаясь умеренным спортом, можно в буквальном смысле повернуть время вспять. Исследования показывают, что активность замедляет ухудшение здоровья и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и даже некоторых видов рака», — объяснил специалист.

Во время физической активности в нашем организме запускаются процессы восстановления, такие как регенерация хрящевых тканей, заживление микротрещин, выработка антиоксидантов и противовоспалительных молекул.

Раменский отметил, что все эти процессы снижают риск развития диабета, ожирения, рака, остеопороза, болезни Альцгеймера, депрессии и преждевременной смерти.