Наука и технологии
09:59, 11 мая 2023
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Как защититься сразу от нескольких видов рака без лекарств

Этот способен доступен практически каждому из нас

Регулярная физическая активность может стать надёжной защитой от некоторых заболеваний, включая рак.

По словам врача-терапевта Павла Раменского, движение улучшает питание органов благодаря активному кровообращению. Врач подчеркнул, что наш организм развивается так, чтобы мы оставались активными на протяжении всей жизни.

«Занимаясь умеренным спортом, можно в буквальном смысле повернуть время вспять. Исследования показывают, что активность замедляет ухудшение здоровья и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и даже некоторых видов рака», — объяснил специалист.

Во время физической активности в нашем организме запускаются процессы восстановления, такие как регенерация хрящевых тканей, заживление микротрещин, выработка антиоксидантов и противовоспалительных молекул.

Раменский отметил, что все эти процессы снижают риск развития диабета, ожирения, рака, остеопороза, болезни Альцгеймера, депрессии и преждевременной смерти.

Источник:NEWS.ru
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