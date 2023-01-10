Как заставить человека переплатить за сыр. Учёные узнали

19:16, 10 января 2023
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Как заставить человека переплатить за сыр. Учёные узналиНе показывайте это исследование маркетологам
Учёные Университета штата Орегон выяснили, когда люди готовы больше платить за сыр в магазине.
Фото: Unsplash
В ходе исследования авторы оценили, как описание вкуса и наличие наградных этикеток на упаковке повлияли на потребительский спрос на сыр. Испытуемым были представлены два знакомых сыра — бри и чеддер — и два незнакомых — куломье и канталь.
Участникам были показаны расположенные рядом изображения двух сортов сыра с информацией о цене, а также некоторая комбинация наградных этикеток или описаний вкуса. Например, для канталь было написано следующее: «Острый и жирный сыр с рассыпчатой, твёрдой текстурой».
Phys.org
Исследователи обнаружили, что участники делятся на две большие группы:
- Группа, предпочитающая незнакомые продукты, составившая около 44% от общего числа. Она ищет неизвестные им сыры и проявляет значительно более высокую готовность платить за них. Этикетки и описания ещё больше повышают их готовность платить.
- Потребители, которым не нравятся незнакомые разновидности (около 47%). Такие особенно хорошо реагируют на описания. Это может снизить их нерешительность платить за незнакомые сыры.