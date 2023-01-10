Как заставить человека переплатить за сыр. Учёные узнали

В ходе исследования авторы оценили, как описание вкуса и наличие наградных этикеток на упаковке повлияли на потребительский спрос на сыр. Испытуемым были представлены два знакомых сыра — бри и чеддер — и два незнакомых — куломье и канталь.

Участникам были показаны расположенные рядом изображения двух сортов сыра с информацией о цене, а также некоторая комбинация наградных этикеток или описаний вкуса. Например, для канталь было написано следующее: «Острый и жирный сыр с рассыпчатой, твёрдой текстурой».