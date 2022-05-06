Как заставить детей есть больше овощей

«Важно начинать есть овощи с раннего возраста», — говорят учёные, — «Из предыдущих исследований мы знаем, что маленькие дети обычно должны попробовать новый овощ восемь-десять раз, прежде чем он им понравится». Исследователи провели эксперимент, чтобы понять, можно ли заставить детей охотнее есть полезные продукты.

В эксперимента участвовали 598 детей в возрасте 1–4 года. Их разделили на три группы случайным образом. Одна из групп постоянно получила различные награды, такие как наклейки или бумажные короны, когда пробовала овощи. Учёные увидели, что поощрение малышей за дегустацию овощей увеличивало их желание пробовать разные овощи.