Как заставить людей сотрудничать с вами? Наука дала ответ

Такие явления часто изучаются в лабораторных играх. На этот раз 90 человек разделили на группы по пять участников. Каждый член группы должен был выполнить задание, связанное с деньгами, — сжимать рукоятку, чтобы каждый раз получать небольшое вознаграждение. У каждого члена группы был выбор: либо каждый раз оставлять деньги себе, либо вносить их в общий котёл. Сколько бы денег ни было в групповом банке, это количество каждый раз умножалось на 1,5.

Участникам приходилось выбирать, сотрудничать ли им при определённых обстоятельствах. Эту информацию то передавали остальной группе, то нет. Выяснилось, что люди с гораздо большей вероятностью сотрудничали в условиях, когда остальным сообщали об их намерениях. Таким образом, исследование показывает, что избегание фраз, указывающих на уклончивость и двусмысленность, помогает людям сотрудничать. А вот фразы типа «Я дам больше в следующий раз» или «Я дам больше, если это сделают все остальные» помешают группе достичь соглашения о сотрудничестве.