Наука и технологии
Сегодня в 12:05
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Как заставить людей сотрудничать с вами? Наука дала ответ

Нужно уметь правильно разговаривать
Коллективные действия часто являются ключом к решению социальных проблем. Можно, например, договориться о сокращении отходов и помочь тем самым природе. Однако коллективные действия могут включать в себя дилеммы, ведь выбор действовать альтруистически может быть связан с некоторыми личными потерями. Учёные узнали, как лучше всего заставить людей сотрудничать в таких ситуациях.
Как заставить людей сотрудничать с вами? Наука дала ответ

Такие явления часто изучаются в лабораторных играх. На этот раз 90 человек разделили на группы по пять участников. Каждый член группы должен был выполнить задание, связанное с деньгами, — сжимать рукоятку, чтобы каждый раз получать небольшое вознаграждение. У каждого члена группы был выбор: либо каждый раз оставлять деньги себе, либо вносить их в общий котёл. Сколько бы денег ни было в групповом банке, это количество каждый раз умножалось на 1,5.

Участникам приходилось выбирать, сотрудничать ли им при определённых обстоятельствах. Эту информацию то передавали остальной группе, то нет. Выяснилось, что люди с гораздо большей вероятностью сотрудничали в условиях, когда остальным сообщали об их намерениях. Таким образом, исследование показывает, что избегание фраз, указывающих на уклончивость и двусмысленность, помогает людям сотрудничать. А вот фразы типа «Я дам больше в следующий раз» или «Я дам больше, если это сделают все остальные» помешают группе достичь соглашения о сотрудничестве.

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