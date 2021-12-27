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Как звучат Ferra.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и другие СМИ Rambler&Co

Плейлист внутри
Медиахолдинг Rambler&Co создал уникальные плейлисты для более десятка СМИ, в том числе Ferra.ru, «Лента.ру», «Газета.Ru». Плейлисты создают настроение, соответствующее тематике издания.
Как звучат Ferra.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и другие СМИ Rambler&Co

Специалисты Rambler&Co постарались с помощью музыки подчеркнуть уникальность каждого СМИ, а вместе плейлисты создают «саундтрек» медиахолдинга. Для задачи использовалась библиотека аудиосервиса СберЗвук.

Так звучит Ferra.ru. Музыка для уверенных походов в гипермаркет электроники за смартфоном: когда ты знаешь больше консультанта отдела благодаря экспертным обзорам журналистов знаменитого медиа о гаджетах.