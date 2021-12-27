Как звучат Ferra.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и другие СМИ Rambler&Co

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Как звучат Ferra.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и другие СМИ Rambler&CoПлейлист внутри
Медиахолдинг Rambler&Co создал уникальные плейлисты для более десятка СМИ, в том числе Ferra.ru, «Лента.ру», «Газета.Ru». Плейлисты создают настроение, соответствующее тематике издания.
Специалисты Rambler&Co постарались с помощью музыки подчеркнуть уникальность каждого СМИ, а вместе плейлисты создают «саундтрек» медиахолдинга. Для задачи использовалась библиотека аудиосервиса СберЗвук.
Так звучит Ferra.ru. Музыка для уверенных походов в гипермаркет электроники за смартфоном: когда ты знаешь больше консультанта отдела благодаря экспертным обзорам журналистов знаменитого медиа о гаджетах.
В плейлист «Лента.ру», например, вошла классика электронной музыки и эмбиент. Плейлист «Газета.Ru» — разножанровый.
Сейчас Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории — свыше 32 млн человек (по данным Mediascope).