Как звучит чёрная дыра

Ещё в 2003 году астрономы обнаружили, что эта дыра испускает волны давления, которые вызывают рябь в горячем газе вокруг. Эти волны получилось преобразовать в звук.

В NASA отмечают, что получившийся звук — это нота, которая примерно на 57 октав ниже «до» первой октавы. Человек не способен расслышать такое звучание, поэтому при обработке данных эту ноту многократно усилили.

Специалисты рассказали, что данная обработка информации отличалась от всех остальных подобных. Она пересматривает звуковые волны, которые обнаружили в данных рентгеновской обсерватории NASA «Чандра». С одной стороны есть популярное мнение о том, что в космосе нет звука, потому что в большой части пространства нет среды для его распространения. С другой стороны скопления галактик содержат большое количества газа, окутывающего сотни или даже тысячи галактик, обеспечивая среду для распространения звуковых волн.