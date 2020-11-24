Какао сделало взрослых мужчин умнее

Кратко о работе, опубликованной в рецензируемом научном журнале Scientific Reports, пишет Naked Science. Учёных интересовали вещества под названием флавонолы, которые есть в какао. Исследователи набрали группу из 18 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. У них не было хронических заболеваний, и они не курили сигареты. Женщин не стали включать в исследование, чтобы их гормональные колебания не повлияли на функционирование сосудов, а значит на результаты.

Участники исследования сначали выдержали определённую диету, а затем получили какао-напитки. Их было два типа: один — богатый флаванолами, а второй — с низким содержанием этих веществ.

Через пару часов после приёма какао участников поместили в среду с пятипроцентным содержанием углекислого газа в воздухе. Это вызывает стресс у организма. Затем мужчин попросили решать сложные задачи.

Учёные увидели, что у большинства участников, принимавших какао с флаванолами, доставка кислорода в мозг была быстрее и сильнее. Также они лучше справлялись со сложными задачами: решали их на 11% быстрее, чем до приёма какао.

Какао сказалось положительно не на всех участках. Учёные решили, что у них и без того был высок уровень доставки кислорода в мозг.