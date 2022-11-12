Какая биологически активная добавка повышает риск рака

Никотинамида рибозид — это соединение, аналогичное витамину B3. Чтобы изучить, как оно влияет на организм, учёные разработали технологию сверхчувствительной биолюминесцентной визуализации, которая позволила количественно определять уровни никотинамида рибозида в режиме реального времени.

Исследователи сравнили содержание соединения в раковых клетках, здоровых клетках и Т-клетках иммунной системы. Выяснилось, что никотинамида рибозид накапливается в раковых клетках и позволяет выходить метастазам.