Какая биологически активная добавка повышает риск рака

19:52, 12 ноября 2022
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Какая биологически активная добавка повышает риск ракаИ метастазов в мозг
Учёные из Университета Миссури обнаружили, что биологически активная добавка никотинамида рибозид повышает риск развития рака и попадания метастазов в мозг.
Никотинамида рибозид — это соединение, аналогичное витамину B3. Чтобы изучить, как оно влияет на организм, учёные разработали технологию сверхчувствительной биолюминесцентной визуализации, которая позволила количественно определять уровни никотинамида рибозида в режиме реального времени.
Исследователи сравнили содержание соединения в раковых клетках, здоровых клетках и Т-клетках иммунной системы. Выяснилось, что никотинамида рибозид накапливается в раковых клетках и позволяет выходить метастазам.