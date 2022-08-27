Какая часть вашего мозга отвечает за помощь другим

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показывает, что альтруистическое поведение - решения, которые люди принимают, чтобы помочь другим - происходит в другой части мозга, отличной от той, которая используется для принятия решений, требующих физических усилий, чтобы помочь себе.

Более точное понимание того, что происходит в мозге при принятии таких решений, может помочь врачам разработать подходы к лечению психопатического поведения. Это также может быть полезно для лучшего понимания того, почему люди готовы выполнять повседневные действия по оказанию помощи, требующие усилий.

Выявленная область, названная передней поясной извилиной коры (ACCg), расположена в передней части мозга. Известно, что она играет определенную роль в социальном поведении, но ранее ее не связывали с усилиями по оказанию помощи другим людям. Интересно, что исследователи обнаружили, что ACCg не активируется, когда люди принимают решения, требующие усилий, которые выгодны только им самим.