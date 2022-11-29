Какая диета сжигает в два раза больше брюшного жира

«Зелёная» диета почти исключает из рациона красное мясо и увеличивает количество полифенолов. В новом исследовании учёные изменили стандартную средиземноморскую диету, которая обычно включает большое количество оливкового масла? рыбы, фруктов, овощей, орехов, семян и минимальное количество красного мяса. Помимо 28 граммов грецких орехов в день, 294 участника потребляли от трёх до четырёх чашек зелёного чая и 100 граммов зеленого коктейля из ряски каждый день в течение 18 месяцев.

Исследователи отмечают, что ряска богата биодоступным белком, железом, B12, другими витаминами, минералами и полифенолами. Люди, сидящие на диете, также заменили мясо другими продуктами. Результаты показывают, что на более «зелёной» средиземноморской диете висцеральный жир уменьшился на 14 процентов по сравнению с семью процентами на стандартной средиземноморской диете.