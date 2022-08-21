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Какая глобальная катастрофа, по мнению учёных, произойдёт совсем скоро

Причём вероятность этого - один к шести
В Индонезии в 1815 году произошло одно из самых страшных исторических событий. Речь идёт об извержении вулкана, из-за которого погибли 100 тысяч человек. Помимо этого, на всей планете температура снизилась где-то на один градус. Специалисты считают, что нечто подобное может случиться и в нынешнем столетии.
Какая глобальная катастрофа, по мнению учёных, произойдёт совсем скоро

По словам учёных, вероятность того, что в XXI веке произойдёт масштабное извержение вулкана, - один к шести. Причём к такому событию человечество не готово.

Британские учёные отмечают в журнале Nature, что подобная катастрофа может сказаться на климате, поставках, запасах продовольствия в мире. Кроме того, они добавляют, что в следующем столетии риск возникновения мощных извержений вулканов выше в несколько сотен раз, чем риск столкновения комет и астероидов с нашей планетой.

Какая глобальная катастрофа, по мнению учёных, произойдёт совсем скоро

Эксперты полагают, что снизить воздействие сильных извержений может улучшение инструментов, направленных на прогнозирование таких событий. Также различные рекомендации могут рассылаться людям в виде SMS-сообщений: например, о том, чтобы расчистить заранее крышу дома.

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