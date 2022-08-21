Какая глобальная катастрофа, по мнению учёных, произойдёт совсем скоро

По словам учёных, вероятность того, что в XXI веке произойдёт масштабное извержение вулкана, - один к шести. Причём к такому событию человечество не готово.

Британские учёные отмечают в журнале Nature, что подобная катастрофа может сказаться на климате, поставках, запасах продовольствия в мире. Кроме того, они добавляют, что в следующем столетии риск возникновения мощных извержений вулканов выше в несколько сотен раз, чем риск столкновения комет и астероидов с нашей планетой.