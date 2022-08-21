Какая глобальная катастрофа, по мнению учёных, произойдёт совсем скоро

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Какая глобальная катастрофа, по мнению учёных, произойдёт совсем скороПричём вероятность этого - один к шести
В Индонезии в 1815 году произошло одно из самых страшных исторических событий. Речь идёт об извержении вулкана, из-за которого погибли 100 тысяч человек. Помимо этого, на всей планете температура снизилась где-то на один градус. Специалисты считают, что нечто подобное может случиться и в нынешнем столетии.
По словам учёных, вероятность того, что в XXI веке произойдёт масштабное извержение вулкана, - один к шести. Причём к такому событию человечество не готово.
Британские учёные отмечают в журнале Nature, что подобная катастрофа может сказаться на климате, поставках, запасах продовольствия в мире. Кроме того, они добавляют, что в следующем столетии риск возникновения мощных извержений вулканов выше в несколько сотен раз, чем риск столкновения комет и астероидов с нашей планетой.
Эксперты полагают, что снизить воздействие сильных извержений может улучшение инструментов, направленных на прогнозирование таких событий. Также различные рекомендации могут рассылаться людям в виде SMS-сообщений: например, о том, чтобы расчистить заранее крышу дома.