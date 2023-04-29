Какая информация была "удалена" из генома человека и почему это сделало нас людьми

Какая информация была "удалена" из генома человека и почему это сделало нас людьмиИ сколько битов генетической информации отличает нас от шимпанзе
Отсутствующая в геноме человека генетическая информация, возможно, сыграла решающую роль в эволюции человека, говорится в новом исследовании, проведенном под руководством ученых из Йельского университета и Бродского института Массачусетского технологического института и Гарварда.
Исследование показывает, что потеря около 10 000 битов генетической информации в ходе эволюции человека отличает нас от нашего ближайшего родственника - шимпанзе. Часть недостающей генетической информации тесно связана с генами, участвующими в когнитивных функциях и формировании клеток развивающегося мозга.
Эти генетические делеции присутствуют у всех людей и сохраняются, что свидетельствует об их эволюционной важности.
Исследователи использовали технологию под названием Massively Parallel Reporter Assays для измерения функции тысяч генетических изменений у разных видов. Полученные результаты опровергают идею о том, что новые биологические функции требуют новых фрагментов ДНК, и показывают, что удаление генетического кода также может иметь глубокие последствия, дающие биологические преимущества.
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