Какая информация была "удалена" из генома человека и почему это сделало нас людьми

Исследование показывает, что потеря около 10 000 битов генетической информации в ходе эволюции человека отличает нас от нашего ближайшего родственника - шимпанзе. Часть недостающей генетической информации тесно связана с генами, участвующими в когнитивных функциях и формировании клеток развивающегося мозга.

Эти генетические делеции присутствуют у всех людей и сохраняются, что свидетельствует об их эволюционной важности.

Исследователи использовали технологию под названием Massively Parallel Reporter Assays для измерения функции тысяч генетических изменений у разных видов. Полученные результаты опровергают идею о том, что новые биологические функции требуют новых фрагментов ДНК, и показывают, что удаление генетического кода также может иметь глубокие последствия, дающие биологические преимущества.

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