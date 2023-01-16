Какая необычная еда может стать популярной в 2023 году

1. Ламинариевые.

Эксперты считают, что в следующем году будет больше «причудливых способов использования» водорослей. Ламинариевые являются источником йода, который очень важен для здоровья щитовидной железы, а также содержат витамин К, железо, кальций, фолиевую кислоту и магний.

2. Масло авокадо.

Эксперты говорят, что его можно использовать вместо подсолнечного масла. Из масло авокадо даже делают майонез с маслом авокадо. Такие продукты, впрочем, очень дорогие.

3. Финики.

Появляется всё больше продуктов, сделанных из фиников. Однако эксперты предупреждают: финики очень сладкие и являются не столько заменой сахара, сколько источником сахара сами по себе. Хотя они, безусловно, более полезны для здоровья, чем другие обработанные продукты с высоким содержанием сахара, всё же не стоит ими увлекаться