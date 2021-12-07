Наука и технологии
Сегодня в 13:04
1 мин.

Какая новогодняя еда опасна для вашей собаки

Лучше не пытаться угостить питомца
Эксперты по страхованию домашних животных money.co.uk рассказали, какие продукты с новогоднего стола лучше убрать подальше от ваших собак.
Какая новогодняя еда опасна для вашей собаки

  1. Тефтели с луком и шалфеем. Их лучше держать подальше и от собак, и от кошек. Лук может вызвать у животных учащённое сердцебиение и дыхание, слабость и диарею, при этом некоторые симптомы могут быть не заметны в течение нескольких дней.

  2. Голубой сыр. Плесень, которая содержится в нём, может быть опасна для собаки.

  3. Шоколад. В нём содержатся стимуляторы, которые действуют на собак, как кофе на человека. Чем темнее шоколад, тем хуже.

  4. Орехи. Хотя не все орехи токсичны для собак, лучше держать макадамию и чёрные грецкие орехи подальше от животного.

  5. Угощения с изюмом. Сушёный виноград потенциально может привести к почечной недостаточности у питомцев.

  6. Алкоголь. Ни в коем случае нельзя давать его животным.

Эксперты также назвали еду, остатки которой всё же можно дать собаке в умеренных количества. Это варёная индейка, курица и лосось, овощи, такие как морковь, горох, стручковая фасоль и пастернак (но без соли).

Источник: money.co.uk
Новости партнеров
Новости партнеров