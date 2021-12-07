Какая новогодняя еда опасна для вашей собаки

Какая новогодняя еда опасна для вашей собакиЛучше не пытаться угостить питомца
Тефтели с луком и шалфеем. Их лучше держать подальше и от собак, и от кошек. Лук может вызвать у животных учащённое сердцебиение и дыхание, слабость и диарею, при этом некоторые симптомы могут быть не заметны в течение нескольких дней.
Голубой сыр. Плесень, которая содержится в нём, может быть опасна для собаки.
Шоколад. В нём содержатся стимуляторы, которые действуют на собак, как кофе на человека. Чем темнее шоколад, тем хуже.
Орехи. Хотя не все орехи токсичны для собак, лучше держать макадамию и чёрные грецкие орехи подальше от животного.
Угощения с изюмом. Сушёный виноград потенциально может привести к почечной недостаточности у питомцев.
Алкоголь. Ни в коем случае нельзя давать его животным.
Эксперты также назвали еду, остатки которой всё же можно дать собаке в умеренных количества. Это варёная индейка, курица и лосось, овощи, такие как морковь, горох, стручковая фасоль и пастернак (но без соли).