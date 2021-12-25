Какая подлодка может превращать в руины целые города

Эта атомная подводная лодка относится к четвёртому поколению субмарин класса «Борей». Отмечается, что у ВМФ России не только «Князь Олег» обладает такой разрушительной мощью, но и например субмарина «Князь Владимир». «Князя Олега» же только должны передать Военно-морскому флоту.

Основная задача подлодок класса «Борей» — нанесение ядерных ударов по крупным населённым пунктам и стратегическим центрам противника после того, как будут уничтожены другие стратегические ядерные силы. «Князь Олег» же может развивать скорость до 15 узлов в надводном положении и до 29 в подводном. Может быть автономна до трёх месяцев. Субмарина оснащается 16 баллистическими ракетами Р-30 «Булава» и шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм.